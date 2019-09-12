Счастливчик: российского десантника от неудачного прыжка спас парашют – видео

Военнослужащий воздушно-десантных войск России зацепился парашютом за крюк. Поэтому он повис на здании многоквартирного дома в нескольких метрах от Земли.

Инцидент произошел в Уссурийске во время тренировочных прыжков, а видео опубликовали на телеграмм-канале Baza.

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Десантник приземлился на крышу дома, но не смог на нем удержаться и сорвался вниз. Упасть на землю ему не дало снаряжение.

Почему бойцов десантировали над жилым районом – неизвестно. Снимать зависшего парашютиста пришлось с помощью лестницы.

Отметим, недавно было опасно в одном из сетевых бутиков в российском Владикавказе, однако не из-за военных учений. Там организовали распродажу "одна вещь за один рубль". Однако желание местных жителей получить "халявные" вещи переросло в настоящую бойню.