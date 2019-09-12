Щасливчик: російського десантника від невдалого стрибка врятував парашут – відео

Військовослужбовець повітряно-десантних військ Росії зачепився парашутом за гак. Через це він повис на будівлі багатоквартирного будинку за кілька метрів від землі.

Інцидент стався в Уссурійську під час тренувальних стрибків, а відео опублікували на телеграм-каналі Baza.

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Десантник приземлився на дах будинку, але не зміг на ньому втриматися і зірвався вниз. Впасти на землю йому не дало спорядження.

Чому бійців десантували над житловим районом – невідомо. Знімати завислого парашутиста довелося за допомогою драбини.

Зазначимо, небезпечно нещодавно було в одному з мережевих бутиків у російському Владикавказі, однак не через військові навчання. Там організували розпродаж "одна річ за один рубль". Однак бажання тамтешніх мешканців отримати "халявні" речі переросло у справжню бійню.