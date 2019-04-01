17:05
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Счастливый Зеленский и удивленный Путин: карикатуры на результаты выборов

      606 Читати новину українською
      Карикатуры на победу Зеленского в первом туре выборов
      Карикатуры на победу Зеленского в первом туре выборов / Карикатура Сергея Елкина для DW

      Владимир Зеленский счастлив, а Петр Порошенко и Юлия Тимошенко недовольны. Такими лидеров президентской гонки изобразил карикатурист Сергей Елкин. Ведь в первом туре выборов лидирует именно Зеленский.

      Владимир Зеленский сейчас лидирует в первом туре выборов с показателем в 30,35% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 83,91% голосов. У Петра Порошенко – 16,03%, поэтому он вместе с Зеленским проходит во второй тур выборов.

      Читайте также: Как экзит-полы выборов комментируют в соцсетях: Зеленский выбирается – кацапам нравица

      Карикатурист в одной из своих работ отметил, что выборы прошли без фальсификаций. И президент России Владимир Путин на рисунке этим явно шокирован, удивлен и недоволен.

      А еще художник предположил, что хозяин Кремля тоже хотел бы принять участие в украинских выборах. Но изобразил Путина в сердобольном образе.

       

      Смотрите видео о том, как прошел первый тур выборов президента Украины:

       

      blog_ava
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      13367
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Мемы Курьезы на выборах Курьезные новости Карикатура Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сегодня , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 528
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      3464
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сегодня , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 862
      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      сегодня , 16:44 Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      Крістіна Бердинських 240
      Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України
      сегодня , 16:00 Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України
      Олександра Дрік 170
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       сегодня , 14:44
      Авария в Николаеве. Пострадали 9 человек
       2 марта 2012 , 16:01 2
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Исповедь инструктора по вождению – держитесь подальше от машин с буквой "У"
       23 августа 2018 , 15:02
      Роналду мог перейти в Наполи
       2 января , 20:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук