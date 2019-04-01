Счастливый Зеленский и удивленный Путин: карикатуры на результаты выборов

Владимир Зеленский счастлив, а Петр Порошенко и Юлия Тимошенко недовольны. Такими лидеров президентской гонки изобразил карикатурист Сергей Елкин. Ведь в первом туре выборов лидирует именно Зеленский.

Владимир Зеленский сейчас лидирует в первом туре выборов с показателем в 30,35% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 83,91% голосов. У Петра Порошенко – 16,03%, поэтому он вместе с Зеленским проходит во второй тур выборов.

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Карикатурист в одной из своих работ отметил, что выборы прошли без фальсификаций. И президент России Владимир Путин на рисунке этим явно шокирован, удивлен и недоволен.

А еще художник предположил, что хозяин Кремля тоже хотел бы принять участие в украинских выборах. Но изобразил Путина в сердобольном образе.

Смотрите видео о том, как прошел первый тур выборов президента Украины: