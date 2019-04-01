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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Щасливий Зеленський та здивований Путін: карикатури на результати виборів

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      Карикатури на перемогу Зеленського у першому турі виборів
      Карикатури на перемогу Зеленського у першому турі виборів / Карикатура Сергія Йолкіна для DW

      Володимир Зеленський щасливий, а Петро Порошенко та Юлія Тимошенко невдоволені. Такими лідерів президентської гонки зобразив карикатурист Сергій Йолкін. Адже у першому турі виборів лідирує саме Зеленський.

      Володимир Зеленський зараз лідирує у першому турі виборів із показником 30,35% голосів, свідчать дані ЦВК після підрахунку 83,91% голосів. У Петра Порошенка – 16,03%, тож він разом із Зеленським проходить до другого туру виборів.

      Читайте також: Як екзит-поли виборів коментують у соцмережах: Зеленський вибирається – кацапам нравиця

      Карикатурист в одній зі своїх робіт зауважив, що вибори відбулися без фальсифікацій. І президент Росії Володимир Путін на малюнку цим явно шокований, здивований та невдоволений.

      А ще художник припустив, що господар Кремля теж хотів би взяти участь в українських виборах. Та зобразив Путіна в жалісливому образі.

       

      Дивіться відео про те, як пройшов перший тур виборів президента України:

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: хто стане наступним президентом
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      174209
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Курйозні новини Юлія Тимошенко - новини Карикатура Курйози на виборах Меми Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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