Щасливий Зеленський та здивований Путін: карикатури на результати виборів

Володимир Зеленський щасливий, а Петро Порошенко та Юлія Тимошенко невдоволені. Такими лідерів президентської гонки зобразив карикатурист Сергій Йолкін. Адже у першому турі виборів лідирує саме Зеленський.

Володимир Зеленський зараз лідирує у першому турі виборів із показником 30,35% голосів, свідчать дані ЦВК після підрахунку 83,91% голосів. У Петра Порошенка – 16,03%, тож він разом із Зеленським проходить до другого туру виборів.

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Карикатурист в одній зі своїх робіт зауважив, що вибори відбулися без фальсифікацій. І президент Росії Володимир Путін на малюнку цим явно шокований, здивований та невдоволений.

А ще художник припустив, що господар Кремля теж хотів би взяти участь в українських виборах. Та зобразив Путіна в жалісливому образі.

Дивіться відео про те, як пройшов перший тур виборів президента України: