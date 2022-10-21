Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что на 40 аэропортах российской федерации размещено 800 единиц авиационной техники. По его словам, эта цифра не велика и страшна.

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Российская авиация на границе с Украиной: главное

Игнат заверил, что наличие в Беларуси Миг-31К – это совершенно не новость и не имеет она особого значения, поскольку у России фактически есть 800 единиц авиационной техники. Он также рассказал, что эта техника размещена "не так, чтобы вокруг Украины", а на аэродромах, близких к территории нашего государства.

Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто-то даже Миг-29 замечал… Су-24 М бомбардуальщики были на юге сбиты буквально месяц – полтора назад

– сказал Игнат.

По его информации, на российских аэродромах разные типы авиации, она "может быстро перемещаться из Крыма в Беларусь, из Беларуси – в Ростов, куда угодно".

Какая ситуация на границе Беларуси и Украины

В последнее время появляется все больше информации о вероятном прорыве границы со стороны Беларуси и попытках захватить столицу. Однако военные эксперты уверяют, что не стоит беспокоиться. Олег Жданов заявил, что угроза от наших белорусских соседей может возрасти до весны 2023 года.

Такого же мнения и британская разведка. Там подчеркивают, что белорусские военные, вероятно, сохраняют минимальную способность осуществлять комплексные операции.

В Беларуси была замечена перекидывание белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали опрокидывание военной техники Беларуси в направлении России.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что наступление из Беларуси на Запад может длиться около 18 дней, после чего россияне терпят неудачу.

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