Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на 40 летовищах російської федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки. За його словами, ця цифра не є великою та страшною.

Читайте також Наступ з Білорусі може відбутись за однієї умови, – Латушко

Російська авіація на кордоні з Україною: головне

Ігнат запевнив, що наявність у Білорусі Міг-31К – це абсолютно не новина і не має вона особливого значення. Він також розповів, що ця техніка розміщена "не так, щоб довкола України", а на аеродромах близьких до території нашої держави.

Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400 – 450, плюс – мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було. В міру того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання,

– сказав Ігнат.

За його інформацією, на російських аеродромах різні типи авіації, вона "може швидко переміщуватися з Криму в Білорусь, з Білорусі – в Ростов, куди завгодно".

Яка ситуація на кордоні Білорусі й України

Останнім часом з'являється все більше інформації щодо ймовірного прориву кордону з боку Білорусі й нові спроби захопити столицю. Однак військові експерти запевняють, що не варто хвилюватися. Олег Жданов заявив, що загроза від наших білоруських сусідів може зрости до весни 2023 року.

Такої ж думки й британська розвідка. Там наголошують, білоруські військові, ймовірно, зберігають мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції.

У Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. При цьому раніше фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку Росії.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що наступ з Білорусі на Захід може тривати близько 18 днів, після чого росіяни зазнають невдачі.

Варте уваги – На кордоні Білорусі й України росіяни обладнують військовий аеродром: відео