"Сдали все, что знали": азовцы отбили атаку россиян возле Гуляйполя и взяли пленных

ССО "Азов" в Запорожье отбили вражескую атаку и взяли в плен нескольких россиян. Демотивированные пленные сразу сдали всю информацию азовцам о расположении войск и технике оккупантов.

Оккупантов бойцы ССО "Азов" отбили в районе Гуляйполя. Нескольких россиян удалось взять бойцам под командованием Дмитрия Кухарчука.

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Пленные оккупанты оказались мобилизованным "мясом" из квазиреспублики "ДНР".

Мобилизированные как пушечное мясо и демотивированные "воины" из недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, сдали все, что знали о расположении российских войск и техники,

– заявили в "Азове".

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