Сдался в плен, когда увидел, как людей используют живым щитом – эксвоенный России.

Бывший российский военный, перешедший на сторону Украины и борющийся против путинского режима, рассказал, как он принял такое решение.

Об этом рассказал сержант войск специального назначения, сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг россиян, захотевших воевать за Украину в составе иностранного легиона.

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Нас отправили на учебу, но, как оказалось, мы оказались на территории Украины и нас обманом втянули в войну. Продвигаясь в колонне, мы видели все зверства путинского режима, выполнявшиеся руками российских солдат,

– рассказал бывший российский военный.

Вступление в легион

По его словам, российские солдаты занимались мародерством, они хотели вывезти много вещей, как трофей с собой. Он заметил, также видел убийства мирных жителей, разрушение детских домов, больниц, роддомов, в которых скрывались мирные украинцы.

"Также видел, как российская армия использовала мирных людей, как живые щиты. Тогда я решил для себя не вступать в бой с Вооруженными Силами Украины и сдаться в плен", – сказал военный.

В плену он узнал о существовании легиона "Свобода России" и решил вступить в него. По его словам, легион создан для борьбы с путинским режимом.

Как россияне служат на стороне Украины

Пройдя специальную проверку, меня туда приняли. Сначала к нам присматривались, проверяли, давали задания без оружия, но когда доверие выросло, задачи стали сложнее и с оружием,

– объяснил сержант.

Он добавил, что знания, полученные за годы службы в российской армии, передал ВСУ. Вся эта информация подтвердилась в реальных боях с победой оккупантских групп. После этого было принято решение об увеличении легиона.

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