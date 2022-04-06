Сдавайтесь в плен или погибнете здесь, – Гайдай к мобилизованным из оккупированного Луганска

Россия активно мобилизует мужчин с оккупированных территорий Луганской области. Однако Сергей Гайдай предупредил, что им лучше сдаться, иначе они погибнут.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в эфире 24 канала.

К теме Враг обстрелял Лисичанск, – глава Луганской ОВА прогнозирует попытку наступления оккупантов

По его словам, мобилизация на оккупированной территории идет "полным ходом".

Оккупанты хватают на улицах мужчин от 17 до 65 лет и отправляют их воевать против Украины... Но выход есть всегда – можно сразу сдаться в плен или отказываться. Варианты есть, а если нет, то погибнете здесь все,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что российские солдаты почему-то рассказывают, что "приехали на учения", но мы увидели, что они делали в Буче, Ирпене и других городах. В то же время мужчины, которых "хватают в псевдореспублике" в Луганской области, имеют выбор.

Гайдай призвал мобилизованных из оккупированного Луганска сдаваться в плен:

К слову, для быстрого перебрасывания более-менее готовых к войне молодых людей в Кремле начали набирать на службу подростков из "Юнармии". По данным источников 24 канала в разведке, решение о привлечении детей и подростков было принято еще в середине марта, однако вводить подобные меры решили только сейчас.