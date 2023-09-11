"Больше, чем мы когда-либо собирали": Стерненко и Притула объявили о масштабном сборе

В то время, когда ВСУ героически наступают на Юге и сдерживают натиск врага на Востоке, помощь из тыла очень нужна. Присоединиться можно в том числе финансово, ведь Сергей Стерненко и Сергей Притула начали самый большой сбор.

Помощь фронту разная. Кто-то плетет маскировочные сетки, кто-то готовит еду, кто-то помогает в госпитале, а кто-то не распространяет непроверенную информацию и не снимает работу ПВО.

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"Сделаем им больно"

У нас есть возможность помочь одному очень хорошему делу – нанести россиянам серьезный удар. Серьезнее, чем в Пскове, когда было уничтожено 4 Ил-76 + боеприпасы. Ваши средства напрямую помогли этому произойти. Для максимального результата сейчас требуется большая сумма. Это 75 (!) миллионов гривен,

– написал Стерненко.

Он отметил, что каждая копейка стоит того, чтобы задонатить. А если не удастся собрать всю сумму – результат все равно будет. Стерненко называет сбор историческим и говорит, что сам положил на банке из сбережений 100 000 гривен.

Сначала вы увидите именно результат. Затем и средства поражения. Врагу пока рано знать о них, пусть сначала почувствует,

– интригует волонтер.

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Куда переводить деньги

Монобанка (и Apple Pay): https://send.monobank.ua/jar/6Cgt7cSiPp

Карта банки 5375411208619598

Приват 5168745030910761

Специальный счет для юридических лиц (назначение: благотворительный взнос): RU323052990000026002015036015

PayPal: sternenkopaypal@gmail.com

Сделаем им больно, пусть россияне почувствуют нашу ярость!

– призывают волонтеры.

Они просят помочь деньгами и репостами.

Через 45 минут после объявления о начале люди собрали 10 000 000 гривен, а на 15:31, то есть менее чем через два часа с начала, было уже 20 миллионов.

"Не устали" – ветеранская благотворительная инициатива

В начале сентября стало известно, что ветераны с протезами пройдут 50 километров по Карпатам. Они хотят собрать 10 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил. Руководит сбором, закупкой и отправкой амуниции для военных Фонд Сергея Притулы.

Своей инициативой мужчины планируют показать Украине, что они не устали от войны. Ветераны кроме снаряжения также будут нести десятикилограммовые мешки с песком. После каждого собранного миллиона будут сбрасывать один.