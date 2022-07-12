Литва сделала Калининград "островом", – политолог

Литва запретила транзит значительной доли российских товаров через свою территорию в Калининград. Это может послужить примером для многих других стран Европы.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Литва последовательно внедряет обещанные запреты на перевозку российских товаров по своей территории.

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Эта страна отдает себе отчет в опасности со стороны России и "бьет врага, чем может".

Я думаю, что Литву можно назвать страной, сделавшей Калининград "островом",

– подчеркнул политолог.

11 июля Литва расширила ограничения на транзит через свою территорию из россии в российский калининград, включая запрет на бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

"Уровень депрессии будет зашкаливать"

По мнению Давидюка, из-за введенных ограничений россияне в Калининграде не будут знать, что делать.

"Представьте себе, как россияне будут там плакать без спирта? Мне кажется, что количество депрессий и самоубийств там будет зашкаливать уже через неделю",

– сказал он.

"Наши братья по духу"

Политолог считает, что Литву можно назвать едва ли не самой смелой страной Европейского Союза.

Имея такую маленькую территорию, литовцы предпринимают такие мощнейшие политико-дипломатические шаги. Это нужно обладать незаурядной храбростью! Это однозначно наши братья,

– подчеркнул он.

Такие решительные шаги политолог связывает с тем, что сейчас у власти в Литве поколение смелых политиков. Литовцы делают все, чтобы ослабить Россию и приблизить общую победу.

В некоторых странах, по словам Давидюка, думали, что на словах поддержат санкции против россии, но ничего не будут делать. Литва же, благодаря своей решимости, должна служить для них примером.

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"Это не только страны Балтии. Нужно чтобы включалась Польша, весь восточный и западный блоки. Это дело, которое нужно доводить до конца", – отметил политолог.

Как скажутся санкции на россии

Ограничения на транзит российских товаров должен был ввести и Казахстан. Тогда, по мнению Давидюка, россия со всех сторон будет "заперта подсанкционными запретами" и не сможет ни ввозить, ни вывозить товары.

Россия будет бестолковым экономическим образованием, которое не сможет вести экономическую деятельность и будет вынуждено катапультировать свою экономику вниз. Это тот путь, который их точно ждет,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что опасаться каких-либо угроз москвы нет оснований. Ведь если пойти кремлю на уступки, то это все равно что договариваться с Гитлером.

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"Это психология медведя. Его нужно засунуть в клетку. Только такой язык понимает россия и больной пропагандой русский народ", – сказал Давидюк.

Он выразил надежду, что падение уровня экономики и уровня жизни может привести россиян в сознание.

Николай Давыдюк рассказал, как Литва может стать примером для других европейских стран – смотрите видео

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