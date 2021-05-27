Сделан из вырванных зубов: специфический портрет Путина выставили на аукцион

Президент России Владимир Путин 20 мая заявил, что "выбьет зубы" всем, кто хочет "откусить" Сибирь от России. На эту фразу среагировала российская художница из Уфы Евгения Хайбуллина – она создала портрет президента из вырванных зубов.
Художница выставила картину на аукцион. Часть из средств она хочет отдать сибирским экологическим организациям.
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Художница создала картину Путина из вырванных зубов
Для картины художницы понадобилось около 500 зубов. Она потратила на работу над картиной 5 часов. Зубы ей дал местный владелец стоматологии. Художница рассказала, что материалом оказалось очень трудно рисовать.
Девушка планирует продать картину. На аукционной площадке, где она выставила картину, минимальная стоимость – 2 400 долларов.
Хайбуллина рассказала историю создания картины
"Путин пообещал выбить зубы тем, кто посягает на Сибирь! Я поддерживаю его в этом, и решила выразить свою поддержку портретом президента из выбитых зубов потенциальных врагов России. Однако стоит честно сказать, что не только внешние враги хотят откусить кусок от России, есть куча внутренних врагов", – заявила художница.
Она добавила, что говорится о:
- олигархах, которые обогащаются на национальных богатствах России;
- чиновниках, которые помогают обогащаться олигархам, вывозя лес из Сибири, выкачивая нефть, загрязняя реки и нанося непоправимый ущерб природе;
- представителях правоохранительных органов, у которых находят квартиры, забитые миллиардами.
Она добавила, что именно эти люди наибольшая угроза для будущего страны.
Владимир Владимирович, если начнем выбивать зубы им, внешние враги даже и не подумают что-то кусать у нас,
– заявила художница.
Девушка добавила, что не интересуется политикой, а занимается творчеством.
Краткая предыстория
- Владимир Путин 20 мая отреагировал на фейковые высказывания, которые приписывают экс-держсекретарю США Мадлен Олбрайт.
- Во время заседания российского организационного комитета "Победа" он заявил, что якобы "кто-то даже публично решается говорить, что несправедливо, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Все время нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и гарантия этого – вооруженные силы".
- Сама бывший госсекретарь США отрицала, что когда-то говорила или даже думала что-то похожее о Сибири.