Сделан из вырванных зубов: специфический портрет Путина выставили на аукцион

27 мая 2021 , 13:24
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Источник:

"Радио Свобода"

Президент России Владимир Путин 20 мая заявил, что "выбьет зубы" всем, кто хочет "откусить" Сибирь от России. На эту фразу среагировала российская художница из Уфы Евгения Хайбуллина – она создала портрет президента из вырванных зубов.

Художница выставила картину на аукцион. Часть из средств она хочет отдать сибирским экологическим организациям.

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Художница создала картину Путина из вырванных зубов

Для картины художницы понадобилось около 500 зубов. Она потратила на работу над картиной 5 часов. Зубы ей дал местный владелец стоматологии. Художница рассказала, что материалом оказалось очень трудно рисовать.

Девушка планирует продать картину. На аукционной площадке, где она выставила картину, минимальная стоимость – 2 400 долларов.

Хайбуллина рассказала историю создания картины

"Путин пообещал выбить зубы тем, кто посягает на Сибирь! Я поддерживаю его в этом, и решила выразить свою поддержку портретом президента из выбитых зубов потенциальных врагов России. Однако стоит честно сказать, что не только внешние враги хотят откусить кусок от России, есть куча внутренних врагов", – заявила художница.

Она добавила, что говорится о:

  • олигархах, которые обогащаются на национальных богатствах России;
  • чиновниках, которые помогают обогащаться олигархам, вывозя лес из Сибири, выкачивая нефть, загрязняя реки и нанося непоправимый ущерб природе;
  • представителях правоохранительных органов, у которых находят квартиры, забитые миллиардами.

Она добавила, что именно эти люди наибольшая угроза для будущего страны.

Владимир Владимирович, если начнем выбивать зубы им, внешние враги даже и не подумают что-то кусать у нас,
– заявила художница.

Девушка добавила, что не интересуется политикой, а занимается творчеством.

Краткая предыстория

  • Владимир Путин 20 мая отреагировал на фейковые высказывания, которые приписывают экс-держсекретарю США Мадлен Олбрайт.
  • Во время заседания российского организационного комитета "Победа" он заявил, что якобы "кто-то даже публично решается говорить, что несправедливо, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Все время нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и гарантия этого – вооруженные силы".
  • Сама бывший госсекретарь США отрицала, что когда-то говорила или даже думала что-то похожее о Сибири.
Автор: Діана Квасневська