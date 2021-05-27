Мисткиня виставила картину на аукціон. Частину з коштів вона хоче віддати сибірським екологічним організаціям.
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Художниця створила картину Путіна з вирваних зубів
Для картини художниці знадобилося близько 500 зубів. Вона витратила на роботу над картиною 5 годин. Зуби їй дав місцевий власник стоматології. Художниця розповіла, що матеріалом виявилось дуже важко малювати.
Дівчина планує продати картину. На аукціонному майданчику, де вона виставила картину, мінімальна вартість – 2400 доларів.
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"Путін пообіцяв вибити зуби тим, хто зазіхає на Сибір! Я підтримую його в цьому, і вирішила висловити свою підтримку портретом президента з вибитих зубів потенційних ворогів Росії. Однак варто чесно сказати, що не тільки зовнішні вороги хочуть відкусити шматок від Росії, є купа внутрішніх ворогів", – заявила художниця.
Вона додала, що мовиться про:
- олігархів, які збагачуються на національних багатствах Росії;
- чиновників, які допомагають збагачуватися олігархам, вивозячи ліс з Сибіру, викачуючи нафту, забруднюючи річки і завдаючи непоправної шкоди природі;
- представників правоохоронних органів, у яких знаходять квартири, забиті мільярдами.
Вона додала, що саме ці люди є найбільшою загрозою для майбутнього країни.
Володимире Володимировичу, якщо почнемо вибивати зуби їм, зовнішні вороги навіть і не подумають щось кусати у нас,
– заявила художниця.
Дівчина додала, що не цікавиться політикою, а займається творчістю.
Коротка передісторія
- Володимир Путін 20 травня відреагував на фейкове висловлювання, яке приписують ексдержсекретарю США Мадлен Олбрайт.
- Під час засідання російського організаційного комітету "Перемога" він заявив, що нібито "хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, тільки одній країні. Весь час нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити – але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так щоб вони не могли кусатися, і гарантія цього – збройні сили".
- Сама колишня держсекретарка США заперечувала, що колись говорила чи навіть думала щось схоже про Сибір.