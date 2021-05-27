Мисткиня виставила картину на аукціон. Частину з коштів вона хоче віддати сибірським екологічним організаціям.

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Художниця створила картину Путіна з вирваних зубів

Для картини художниці знадобилося близько 500 зубів. Вона витратила на роботу над картиною 5 годин. Зуби їй дав місцевий власник стоматології. Художниця розповіла, що матеріалом виявилось дуже важко малювати.

Дівчина планує продати картину. На аукціонному майданчику, де вона виставила картину, мінімальна вартість – 2400 доларів.

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"Путін пообіцяв вибити зуби тим, хто зазіхає на Сибір! Я підтримую його в цьому, і вирішила висловити свою підтримку портретом президента з вибитих зубів потенційних ворогів Росії. Однак варто чесно сказати, що не тільки зовнішні вороги хочуть відкусити шматок від Росії, є купа внутрішніх ворогів", – заявила художниця.

Вона додала, що мовиться про:

олігархів, які збагачуються на національних багатствах Росії;

чиновників, які допомагають збагачуватися олігархам, вивозячи ліс з Сибіру, викачуючи нафту, забруднюючи річки і завдаючи непоправної шкоди природі;

представників правоохоронних органів, у яких знаходять квартири, забиті мільярдами.

Вона додала, що саме ці люди є найбільшою загрозою для майбутнього країни.

Володимире Володимировичу, якщо почнемо вибивати зуби їм, зовнішні вороги навіть і не подумають щось кусати у нас,

– заявила художниця.

Дівчина додала, що не цікавиться політикою, а займається творчістю.

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