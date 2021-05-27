Білоруський журналіст Зміцер Міцкевич заявив, що в Путіна можуть виникнути запитання до Лукашенка через посадку літака в Мінську. За його словами, низка країн відмовилися від польотів через територію Білорусі, а це завдало шкоди й російським авіакомпаніям.

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Зустріч президентів може не скластися

Міцкевич розповів, що більшість перельотів через території країни в Європу здійснювали саме авіакомпанії Росії. Як він зауважив, через це зустріч лідерів держав може не скластися.

Розмова буде не дуже приємна. Лукашенку будуть доводити, що так робити, як мінімум, не можна. Йому буде не дуже приємно це чути,

– заявив журналіст.

Міцкевич також зазначив, що зустріч буде своєрідно перевіркою "домашнього завдання" Лукашенка. Зокрема, ще у вересні 2020 року Путін видав Білорусі кредит на суму 1,5 мільярда доларів. Однак натомість Лукашенко не виконав обіцянки, які давав російському президенту.

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