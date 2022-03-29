Сдерживают оккупантов и занимают населенные пункты: какие задачи сейчас выполняют ВСУ

Украинские защитники уже 33 суток защищают нашу страну от российских захватчиков. В Генштабе ВСУ рассказали, на чем сейчас сосредоточены их действия.

В Генштабе предоставили оперативную информацию относительно российского вторжения по состоянию на 00:00 29 марта. Там рассказали, что украинские бойцы продолжают вести оборону на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

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На чем сосредоточены силы ВСУ

Сейчас на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях усилия украинских защитников сосредоточены на:

недопущении продвижения оккупантов в направлениях Славянска и Барвенково;

занятии Каменки и Топольского;

создании условий для улучшения тактического положения в районе Чугуева;

сдерживании атак захватчиков в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной и не допускании обхода основных сил группировки.

Одновременно бойцы продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения врагов в районе Чернигова.

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