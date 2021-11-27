Сдерживать или умиротворять, – у Байдена думают, как обращаться с Россией

Администрация Джо Байдена сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейшей коммуникации с Россией. Интересно, что они совершенно разные, и противоречат друг другу.

1 декабря в Риге состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На нее пригласили и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. По данным издания, до этой встрече администрация Байдена обсуждает различные варианты реагирования на случай, если Россия прибежит к эскалации против Украины.

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Какие варианты рассматривают в США

Усиление обороноспособности Украины. Речь идет об обеспечении большего количества средств ПВО и другой военной поддержки, а также введении более жестких экономических санкций против России.

Речь идет об обеспечении большего количества средств ПВО и другой военной поддержки, а также введении более жестких экономических санкций против России. Снижение риска конфронтации с Россией. Этот вариант предусматривает ограничение военных учений США в Европе, потому что Кремль считает их "провокационными". Кроме того, Вашингтон приостановит военную помощь Украине.

Администрация Байдена также планирует играть более активную роль в минском процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

У Госдепа и администрации Байдена разные взгляды

Издание поясняет, что такие различные варианты реагирования связаны с противоречивыми взглядами в отношении России у высшего руководства США. Так, Госдеп и Пентагон настаивают на сдерживании Кремля, тогда как Белый дом пытается построить "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией на фоне противостояния с Китаем и из-за внутренних проблем страны.

Заметим, что сейчас США не раскрыли деталей своей повестки дня на встрече НАТО в Риге.

Россия стягивает свои войска к границе Украины: главное

Почти месяц весь мир говорит о том, что Россия снова стянула свои войска к границе Украины. Сначала об этом сообщили западные СМИ.

Украинская разведка предупредила, что Москва может пойти в широкомасштабное наступление уже в январе–феврале 2022 года.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Кремль занимается запугиванием.