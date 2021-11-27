Сдерживать или умиротворять, – у Байдена думают, как обращаться с Россией
Источник:The Wall Street Journal
Администрация Джо Байдена сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейшей коммуникации с Россией. Интересно, что они совершенно разные, и противоречат друг другу.
1 декабря в Риге состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. На нее пригласили и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. По данным издания, до этой встрече администрация Байдена обсуждает различные варианты реагирования на случай, если Россия прибежит к эскалации против Украины.
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Какие варианты рассматривают в США
- Усиление обороноспособности Украины. Речь идет об обеспечении большего количества средств ПВО и другой военной поддержки, а также введении более жестких экономических санкций против России.
- Снижение риска конфронтации с Россией. Этот вариант предусматривает ограничение военных учений США в Европе, потому что Кремль считает их "провокационными". Кроме того, Вашингтон приостановит военную помощь Украине.
Администрация Байдена также планирует играть более активную роль в минском процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.
У Госдепа и администрации Байдена разные взгляды
Издание поясняет, что такие различные варианты реагирования связаны с противоречивыми взглядами в отношении России у высшего руководства США. Так, Госдеп и Пентагон настаивают на сдерживании Кремля, тогда как Белый дом пытается построить "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией на фоне противостояния с Китаем и из-за внутренних проблем страны.
Заметим, что сейчас США не раскрыли деталей своей повестки дня на встрече НАТО в Риге.Обратите внимание! По данным издания Politico, США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили увеличить финансирование на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку "вооружения для сдерживания агрессии России".
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