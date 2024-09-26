У украинских полярников на "Вернадского" появился собственный SeaBaby

У украинских полярников на станции "Академик Вернадский" появился собственный SeaBaby. Однако речь идет не о морском дроне, а о тюлененке Ведделла, который родился на прошлой неделе.

О рождении первого в этом году тюлененка стало известно несколькими днями ранее. Полярники сразу очаровали сеть кадрами с малышом и объявили конкурс, в котором украинцы предлагали имена для тюлененка.

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Украинские полярники теперь имеют собственный SeaBaby

Украинские полярники сообщили, что выбрали имя для первого тюлененка – SeaBaby Свитозарович. Так, команда 29-й УАЭ назвала первенца Ведделла этого года в честь украинского морского дрона, что в переводе означает "морской малыш".

Также ученые объяснили, что отчество дали в соответствии с тем, кто первым нашел детеныша. Говорится об ученом Свитозаре Давыденко.

Такое имя предложила в фейсбуке пользовательница Olga Sabanska, которая получила за свою идею шеврон 29-й экспедиции. В общем украинцы в социальных сетях поделились более 400 идеями, как можно назвать тюлененка.

Николай, Петрик, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбузик и даже Пингвин – предложения были ну очень разнообразны. Искренне благодарны всем, кто присоединился к выбору имени,

– поделились полярники.

Тюлененок SeaBaby / Фото Александра Мацибуры, Анны Соиной и Виталия Каминского

К слову, SeaBaby уже 10 дней от рождения. Тюлененок быстро растет и уже скоро может начать первые знакомства с океаном. Самостоятельная жизнь и питание, как объясняют полярники, может быть ориентировочно через 7 недель после рождения.

"Поэтому вскоре "морские малыши" будут не только в Черном море, но и в Южном океане. Сейчас неподалеку от "Вернадского", кроме SeaBaby, родился еще один медвежонок. Также здесь находятся четыре беременные самки. Новых малышей непременно будем показывать в отдельных сообщениях", – добавили украинские ученые.