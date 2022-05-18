Сечеславские десантники уничтожили оккупантов вместе с военной техникой: красноречивое видео

Украинские военные стойко защищают Украину от захватчиков и продолжают уничтожать позиции врага. На этот раз артиллеристы разбили военную технику российских оккупантов.

В Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показали видеоролик, на котором зафиксировано уничтожение российских оккупантов и их техники.

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Россияне пытались скрыться в окопах, однако украинский снаряд достанет захватчиков повсюду. На видео видно, как артиллерийский удар ВС уничтожает российскую пехоту и технику, которая стояла поблизости.

Украинские десантники уничтожили российских оккупантов и их технику: смотрите мощное видео

На видео показали блестящую работу артиллеристов-десантников 25-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Бойцы продолжают вести боевые действия и защищать Украину от вражеского нашествия.

Боевая машина пехоты и "заблудившиеся" оккупанты пошли вслед за "Русским военным кораблём"!

– прокомментировали в командовании ДШВ ВСУ.

Россияне терпят колоссальные потери на фронте

Украинцы продолжают уничтожать огромное количество российских захватчиков. За все время ведения полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли 28300 солдат.

Потери врага в технике не менее впечатляющие – по состоянию на 18 мая оккупанты потеряли:

танков – 1235 (+16),

боевых бронированных машин – 3009 (+34),

артиллерийских систем – 586 (+8),

РСЗО – 199 (+1),

средств ПВО – 91 (+1),

самолетов – 202 (+1),

вертолетов – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатых ракет – 102 (+5),

кораблей/катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28),

специальной техники – 43 (+0).

Заметим, что только за сутки наши военные уничтожили 16 вражеских танков и 34 бронированных машин. Воздушные силы ВСУ сбили сразу 5 крылатых ракет. В Генштабе отметили, что цифры могут быть неточные – из-за активного ведения боев трудно подсчитать реальные потери врага.

В Генштабе говорят, что за предыдущие сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях – там россияне больше всего получили по заслугам от украинских защитников.

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