Сечеславские десантники уничтожили оккупантов вместе с военной техникой: красноречивое видео
Украинские военные стойко защищают Украину от захватчиков и продолжают уничтожать позиции врага. На этот раз артиллеристы разбили военную технику российских оккупантов.
В Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показали видеоролик, на котором зафиксировано уничтожение российских оккупантов и их техники.
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Россияне пытались скрыться в окопах, однако украинский снаряд достанет захватчиков повсюду. На видео видно, как артиллерийский удар ВС уничтожает российскую пехоту и технику, которая стояла поблизости.
Украинские десантники уничтожили российских оккупантов и их технику: смотрите мощное видео
На видео показали блестящую работу артиллеристов-десантников 25-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Бойцы продолжают вести боевые действия и защищать Украину от вражеского нашествия.
Боевая машина пехоты и "заблудившиеся" оккупанты пошли вслед за "Русским военным кораблём"!
– прокомментировали в командовании ДШВ ВСУ.
Россияне терпят колоссальные потери на фронте
Украинцы продолжают уничтожать огромное количество российских захватчиков. За все время ведения полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли 28300 солдат.
Потери врага в технике не менее впечатляющие – по состоянию на 18 мая оккупанты потеряли:
- танков – 1235 (+16),
- боевых бронированных машин – 3009 (+34),
- артиллерийских систем – 586 (+8),
- РСЗО – 199 (+1),
- средств ПВО – 91 (+1),
- самолетов – 202 (+1),
- вертолетов – 167 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),
- крылатых ракет – 102 (+5),
- кораблей/катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28),
- специальной техники – 43 (+0).
Заметим, что только за сутки наши военные уничтожили 16 вражеских танков и 34 бронированных машин. Воздушные силы ВСУ сбили сразу 5 крылатых ракет. В Генштабе отметили, что цифры могут быть неточные – из-за активного ведения боев трудно подсчитать реальные потери врага.
В Генштабе говорят, что за предыдущие сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях – там россияне больше всего получили по заслугам от украинских защитников.
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