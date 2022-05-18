У Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показали відеоролик, на якому зафіксовано знищення російських окупантів та їхньої техніки.

Читайте також Перший суд над російським військовим і звільнене село на Харківщині: основне за 84 день війни

Росіяни намагалися сховатися в окопах, проте український снаряд дістане загарбників усюди. На відео видно, як артилерійський удар ЗС знищує російську піхоти та техніку, як стояла поблизу.

Українські десантники знищили російських окупантів та їхню техніку: дивіться потужне відео

На відео показали блискучу роботу артилеристів-десантників 25 окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бійці продовжують вести бойові дії та захищати Україну від ворожої навали.

Бойова машина піхоти та "заблукалі" окупанти пішли вслід за "Русским военным кораблём"!

– прокоментували у командуванні ДШВ ЗСУ.

Росіяни зазнають колосальних втрат на фронті

Українці продовжують знищувати неймовірну кількість російських загарбників. За весь час ведення повномасштабної війни проти України окупанти втратили 28300 солдатів.

Втрати ворога у техніці не менш вражаючі – станом на 18 травня окупанти втратили:

танків – 1235 (+16),

бойових броньованих машин – 3009 (+34),

артилерійських систем – 586 (+8),

РСЗВ – 199 (+1),

засобів ППО – 91 (+1),

літаків – 202 (+1),

гелікоптерів – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

крилатих ракет – 102 (+5),

кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28),

спеціальної техніки – 43 (+0).

Зауважимо, що лише за добу наші військові знищили 16 ворожих танків та 34 броньовані машини. Повітряні сили ЗСУ збили одразу 5 крилатих ракет. У Генштабі зазначили, що цифри можуть бути неточними – через активне ведення боїв важко підрахувати реальні втрати ворога.

У Генштабі кажуть, що за попередню добу найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках – там росіяни отримали на горіхи від українських оборонців найбільше.

Дивіться також: Україна знищила вже половину безпілотників Росії