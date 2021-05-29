Помним: 7 лет назад в результате сбития вертолета погиб генерал Сергей Кульчицкий

В субботу, 29 мая, истекает 7 лет со дня, когда российские оккупанты в районе Славянска сбили вертолет. Тогда погибли 11 бойцов спецподразделения МВД и гвардейцев, а также генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Трагедия произошла вскоре после взлета с горы Карачун. Вертолет сбили российские боевики из отряда Игоря Гиркина.

Заметьте Я говорил себе, что это невозможно выдержать, – военный капеллан о потере друзей на войне

Министер внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Украина помнит погибших героев.

Семь лет назад в Славянске в сбитом вертолете с 11-ю милиционерами и гвардейцами погиб генерал-майор Сергей Кульчицкий, крестный отец первого добровольческого батальона Национальной гвардии. Первый Герой Украины на этой войне, боевой офицер,

– отметил Аваков.

Детали трагедии

Штурман Александр Макеенко – единственный уцелевший член экипажа. Мужчина рассказал, что Кульчицкий всегда прилетал к своим подчиненным, чтобы поддержать моральный дух бойцов и лично получить информацию.

Макеенко рассказал, что в тот день команда выполняла задачи по назначению: доставка продуктов, воды и ротация личного состава.

"Составили маршрут перелета, выполнили перелет на гору Карачун, провели там ротацию личного состава, выполнили перелет на 5 блокпост, а после взлета раздался взрыв, вертолет потерял управление и произошла катастрофа, в которой погибли 12 наших военнослужащих", – вспомнил Макеенко.

! Сергей Кульчицкий был одним из основателей добровольческого движения в НГУ. В частности, речь идет о первом резервном батальоне, который после гибели Кульчицкого получил его имя.