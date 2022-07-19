"Сбербанк" – под ударом: Ермак рассказал о новом санкционном пакете ЕС против россии
Источник:Андрей Ермак
В Европейском Союзе решили расширить санкции в отношении россии за военную агрессию против Украины. ЕС планирует ввести эмбарго на российское золото.
Под санкции попадет Уральская горно-металлургическая компания
В новом пакете санкций, который Европейская комиссия представила 15 июля, предусмотрено эмбарго на российское золото. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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По словам Ермака, в 7 пакете санкции будут расширены персональные ограничения. Также 7 пакет ограничений предусматривает более жесткие санкции против российского "Сбербанка".
Кроме того, под санкции попадут Уральская горно-металлургическая компания и юнармия.
Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в твитере информирует, что послы ЕС еще 20 июля обсудят новый пакет санкций в отношении россии. По его словам, ожидается, что пакет получит "зеленый свет".
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- Предыдущий пакет санкции Евросоюз ввел в начале июня, хотя Еврокомиссия представила проект ограничений против россии еще в мае. Внутри ЕС возникли дискуссии по нефтяному эмбарго.
- В 7-м пакете санкций Еврокомиссия предложила запрет на импорт российского золота. Также в Еврокомиссии предлагают продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев.
- Уже 18 июля в ЕС пришли соглашения об ограничениях против россии. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций. Страны ЕС решили не вводить дополнительные ограничения на транспортировку энергоресурсов.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в санкционный список ЕС будут добавлены 48 частных лиц и 9 организаций, в том числе вице-премьер россии, несколько чиновников и "Сбербанк".
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