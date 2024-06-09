Сегодня в Украине без графиков: отключения света отменены

В воскресенье, 9 июня, отключений света в Украине не будет. Стабилизационные ограничения отменены.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Также в компании назвали причину отмены отключений, передает 24 Канал.

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Отключения света 9 июня не будет

Так, около 10:40 в Укрэнерго заявили, что отключения света в воскресенье не ожидаются.

Сегодня, 9 июня, применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется,

– сообщили в компании.

Также объяснили, что причина – снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС. Добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

Заметим, что сначала об отмене отключений сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Вскоре написали в ДТЭК.

В то же время отметили: "Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет экономно".

Есть ли риск полного блэкаута

Накануне в Укрэнерго рассказали, что пока не предусматривают возможность системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах.

В то же время в компании отметили, что, безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов.