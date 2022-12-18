В воскресенье, 18 декабря, около 17:00 по всей территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Собственно удары по региону, к сожалению, не есть чем-то необычным, поэтому никогда нельзя игнорировать предупреждение об опасности.

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Что говорят о тревоге в ОВА

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отреагировал на ситуацию. По его словам понятно, что нужно быть как никогда осторожным.

В регионе объявлена воздушная тревога! Сегодня будьте особенно осторожны. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких,

– написал он в телеграмме.