У неділю, 18 грудня, близько 17:00 по всій території Запорізької області оголосили повітряну тривогу. Власне, удари по регіону, на жаль, не чимось незвичним, тому ніколи не можна ігнорувати попередження про небезпеку.

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Що кажуть про тривогу в ОВА

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександро Старух відреагував на ситуацію. З його слів зрозуміло, що потрібно бути, як ніколи обережним.

У регіоні оголошено повітряну тривогу! Сьогодні будьте особливо обережними. Дотримуйтесь правил безпеки й бережіть себе та своїх близьких,

– написав він у телеграмі.