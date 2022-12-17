Розпочав своє звернення до народу 17 грудня глава держави з того, що нашим енергетикам вдалось повернути світло в оселі майже шести мільйонам українців. Однак ремонтні роботи ще тривають.

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Де найскладніша ситуація

За словами Зеленського, після чергової масованої ракетної атаки 17 грудня українська енергетична система суттєво постраждала та відновити її все ще складно.

Є проблеми з постачанням тепла. Є проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація у Києві та області, у Вінниці та області та Львові й області. Але й в багатьох інших українських регіонах є масштабні відключення. Це Дніпропетровщина, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одещина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області,

– констатував президент.