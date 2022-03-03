Сегодня был активный день переговоров, – Зеленский о результатах сотрудничества с партнерами

Украина уже почти целую неделю дает уверенный отпор врагу. Пока армия оккупанта пылает в прямом и переносном смысле благодаря ВСУ и теробороне, Украина одерживает новые победы на международном фронте.

Владимир Зеленский 2 марта провел переговоры с лидерами других государств, в частности с представителями стран-участниц антивоенной коалиции. Продолжались обсуждения с главами правительств Норвегии и Израиля, президентом Казахстана, президентом Европейского Совета и т.д.

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Победы Украины на дипломатическом фронте

По словам президента Украины, наше государство добилось блестящего результата на заседании Генеральной ассамблеи ООН – 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно убраться с территории суверенной Украины.

Лишь горстка стран, а именно 4 приспешника Кремля, выступили против – Северная Корея, Сирия, Эритрея и абсолютный сателлит мокшандии Беларусь.

Вот такой перечень. Вот такие друзья. А других и не будет у государства, которое не умеет жить в мире,

– подколол страну-агрессора президент цивилизованной страны Владимир Зеленский.

Вечерний брифинг Владимира Зеленского 2 марта: смотрите видео

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