Сегодня была еще одна серия Чернобаевки, – Хлань

В оккупированной Херсонской области во вторник, 19 июля, прогремела серия взрывов. Один из них в Херсоне. Также взрывались склады оккупантов и в Чернобаевке.

Около 11:20 на Востоке и Юге Украины была объявлена воздушная тревога. Но ее не объявляли в Херсонской области, которая почти под полной оккупацией россиян. Да именно там и раздались взрывы. Фото с места происшествия показали попадание вблизи Антоновского моста в Херсоне.

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Военный и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что также был нанесен удар и по Чернобаевке.

"Это уже четвертый мощный прилет и уничтожение этого хаба после продолжительного перерыва", – рассказал Сергей Хлань.

По его словам, после того, как украинцы неоднократно накрывали склад оккупантов в Чернобаевке, россияне там значительно усилили систему противовоздушной обороны. Поэтому наши военные не могли добраться до них там с помощью беспилотников.

Теперь украинцы получили ракетные системы HIMARS, которые и стреляют дальше, и попадают прицельнее. Поэтому склады оккупантов снова начали гореть. В том числе и в Чернобаевке.

Однако Чернобаевка – не единственное место в Херсонской области, где за предыдущие несколько дней были взрывы на складах боеприпасов оккупантов. В понедельник, 18 июля, было попадание в склад в Райском возле Новой Каховки. Также в Бериславе была уничтожена большая ремонтная база, где хранилась и ремонтировалась техника. Перед тем были уничтожены оккупанты в Чулаковке. И даже в Лазурном не берегу Черного моря – оккупанты думали, что там их не достанут.

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