Близько 11:20 на Сході та Півдні України було оголошено повітряну тривогу. Але її не оголошували в Херсонській області, яка майже під повною окупацією росіян. Та саме там і пролунали вибухи. Фото з місця події засвідчили влучання поблизу Антонівського моста у Херсоні.

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Військовий та радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що також було завдано удару і по Чорнобаївці.

"Це вже четвертий потужний приліт і знищення цього хабу після тривалої перерви", – розповів Сергій Хлань.

За його словами, після того, як українці неодноразово накривали склад окупантів в Чорнобаївці, росіяни там значно посилили систему протиповітряної оборони. Тому наші військові не могли дістатися до них там за допомогою безпілотників.

Та тепер українці отримали ракетні системи HIMARS, які й стріляють далі, і влучають прицільніше. Тому склади окупантів знову почали горіти. У тому числі і в Чорнобаївці.

Однак Чорнобаївка – не єдине місце на Херсонщині, де за попередні декілька днів були вибухи на складах боєприпасів окупантів. В понеділок, 18 липня, було влучання у склад в Райське біля Нової Каховки. Також в Бериславі було знищено велику ремонтну базу, де зберігалася та ремонтувалася техніка. Перед тим було знищено окупантів в Чулаківці. І навіть в Лазурному не березі Чорного моря – окупанти думали, що там їх не дістануть.

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