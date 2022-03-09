Через гумкоридоры сегодня спасли 35 тысяч человек, – Зеленский

Российские оккупанты продолжают жестоко и цинично обстреливать украинские города. Поэтому мирные жители вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться, чтобы уйти от ужасов войны.

В своем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, выступающих за закрытие неба, сообщает 24 канал. Он отметил, что все вместе мы должны вернуть смелость некоторым западным лидерам, чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения – либо закрыть небо от российских бомб, либо дать Украине самолеты, чтобы наши защитники сами это сделали.

Отметьте Авиабомба на роддом – это геноцид украинцев, – Зеленский

Через гумкоридоры спасли 35 тысяч человек

Зеленский рассказал, что 9 марта удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров:

из Сум,

населенных пунктов Киевской области,

Энергодара.

В общей сложности было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим. Готовим 6 коридоров,

– добавил президент.

Он отметил, что молится, чтобы удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи и других городов.

"Вывезти в безопасные города нашей свободной Украины. И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу, пока не смогут вернуться домой", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение президента:

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