У своєму звернення президент Володимир Зеленський подякував українцям, які виступають за закриття неба. Він зазначив, що усі разом ми повинні повернути сміливість деяким західним лідерам, аби вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення – або закрити небо від російських бомб, або дати Україні літаки, аби наші захисники самі це зробили.

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Дивіться звернення президента:

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