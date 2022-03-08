Сегодня я не могу просто поздравить вас с 8 марта, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 8 марта записал видеообращение к украинцам. В нем он отметил, что в этом году не может поздравить женщин с праздником.

Президент отметил, что не может сказать традиционные слова приветствия. Ведь в Украине идет война, пишет 24 канал.

На тему Зеленский записал новое обращение к украинцам

Всегда в этот день мы поздравляем с праздником весны украинских женщин. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам обычные слова. Я не могу просто поздравить. Не могу. Когда столько смертей и горя, когда идет война,

– подчеркнул президент.

Зеленский не смог найти слова поздравления, ведь сейчас происходит полномасштабная террористическая война против народа Украины. Глава государства отчитался о ситуации на фронте и в очередной раз призвал Запад закрыть небо над нашим государством.

Заметим, 8 марта отмечают Международный женский день. Однако в Украине в этом году он стал 13-м днем ​​жестокой войны.