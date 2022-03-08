Президент зазначив, що не може сказати традиційні слова вітання. Адже в Україні триває війна, пише 24 канал.

До теми Зеленський записав нове звернення до українців

Завжди цього дня ми вітаємо зі святом весни українських жінок. Завжди. Але не сьогодні. Сьогодні я просто не можу сказати вам традиційні слова. Я не можу просто привітати. Не можу. Коли стільки смертей та горя, коли триває війна,

– наголосив президент.

Зеленський не зміг знайти слів вітання, адже зараз відбувається повномасштабна терористична війна проти народу України. Натомість глава держави прозвітував про ситуацію на фронті та вкотре закликав Захід закрити небо над нашою державою.

Дивіться відеозвернення президента:

Зауважимо, 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Однак в Україні цього року він став 13-им днем жорстокої війни.

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