Об этом Зеленский рассказал во время интервью. Он подчеркнул, что всю необходимую информацию для организации встречи Кремлю предоставили.

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Администрации президентов вышли на связь по встрече

Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились относительно адженды (перечень тем встречи – 24 канал) срока и места встречи,

– сказал Зеленский.

Отметим, что предложение встретиться Зеленский озвучил Путину во время обращения в апреле 2021 года. Именно тогда к восточной границе Украины стянули беспрецедентное количество российских войск – мол, для военных учений.

Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле

На предложение Зеленского приехать на Донбасс Путин отреагировал цинично: посоветовал сначала встретиться с лидерами боевиков. Впоследствии он пригласил главу Украины в Москву.

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В Украине считают, что встреча однозначно должна состояться на нейтральной территории. Среди вариантов называли Ватикан, Вену и Тель-Авив.