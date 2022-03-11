Сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время не наступило, – Зеленский

Украина уже 16-е сутки героически отстаивает свою территориальную целостность в войне против России. Наше государство стало щитом для европейских государств, в частности Польши и стран Балтии.

Миссия Украины и Польши – спасти Европу от российской угрозы

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в польском Сейме. Глава государства вспомнил высказывания президента Польши Леха Качиньского, погибшего в Смоленской катастрофе.

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Зеленский процитировал высказывание Качиньского в Тбилиси в 2008 году: "Мы прекрасно знаем: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом, возможно, придет время и моей стране – Польши".

Президент заявил, что 24 февраля, когда Россия вторглась на нашу территорию, "наступило это страшное "завтра" для Украины, о котором говорил президент Качиньский".

И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время не наступило. Мы боремся вместе. У нас есть сила в польском Сейме,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что миссия Украины и Польши – спасти Европу от российской угрозы.

Выступление Зеленского перед Сеймом Польши: смотрите видео