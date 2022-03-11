Місія України та Польщі – врятувати Європу від російської загрози

Про це президент Володимир Зеленський сказав у польському Сеймі. Глава держави згадав висловлювання президента Польщі Леха Качинського, який загинув у Смоленській катастрофі.

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Зеленський процитував висловлювання Качинського у Тбілісі у 2008 році: "Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, прийде час на мою країну – Польщу".

Президент заявив, що 24 лютого, коли Росія вторглась на нашу територію, "настало це страшне "завтра" для України, про яке говорив президент Качинський".

І сьогодні ми боремось, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час не настав. Ми боремось разом. Ми маємо силу у польському Сеймі,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що місія України та Польщі – врятувати Європу від російської загрози.

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