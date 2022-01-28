Сегодня мы не видим большей эскалации, чем раньше, – Зеленский иностранным СМИ

Президент Владимир Зеленский уверяет, что на данный момент на Востоке не видят большей эскалации, чем раньше. Он подчеркнул, что Украине не нужна паника.

Раньше не было такой информационной политики. Она должна быть взвешенной. Об этом Зеленский заявил журналистам иностранных СМИ.

Важно Зеленский встретился с иностранными СМИ: главные тезисы президента – онлайн

Сейчас я ситуацию не считаю более напряженной, чем она была тогда, в пик учений. Она тогда тоже была очень острой,

– подчеркнул Зеленский.

Танков на улицах нет

Президент добавил, что если иностранные журналисты хотят понять, что происходит в Украине, пусть едут в Киев.

"У нас что ездят танки по улицам? Нет… Но ощущение из СМИ именно такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что эскалация началась еще 8 лет назад, поскольку часть нашей территории оккупирована.

Сколько стоит Украине паника

Сигналы о дальнейшей войне влекут за собой панику на рынках и в экономическом секторе. В 2021 году было около 6 миллиардов новых инвестиций в Украину. По словам Зеленского, после начала сообщений о нападении около 12,5 миллиарда инвестиций вывели из Украины.

Что известно об угрозе нападения России

Американская разведка предупредила об угрозе нападения России в январе – феврале 2022 года.

Однако украинские власти призывают граждан не паниковать. Украинская армия готова давать отпор.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины уверяет, что ВСУ находятся на высоком уровне подготовки.

Кстати, в НАТО не верят, что Россия может напасть.

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