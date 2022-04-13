Сегодня никаких гумкоридоров: оккупанты блокируют эвакуационные автобусы и продолжают обстрелы

В среду, 13 апреля, не откроют ни одного гуманитарного коридора. Все потому, что российские оккупанты продолжают блокировать эвакуационные автобусы и не прекращают обстрелы.

Министр Ирина Верещук рассказала, что 13 апреля в Украине не откроют ни один гуманитарный коридор. Причиной этого стало то, что оккупанты не прекращают обстрелы и продолжают блокировать автобусы.

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Проводить эвакуацию опасно

В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня,

– подчеркнула Верещук.

Она добавила, что оккупанты не только игнорируют нормы международного гуманитарного права. Они еще и не могут контролировать своих людей на местах. Следовательно, эвакуировать людей в таких условиях просто опасно. Поэтому сегодня украинской власти пришлось воздержаться от открытия гуманитарных коридоров.

Но, мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры снова как можно быстрее открылись. Бережем друг друга и нашу Украину!,

– подчеркнула она.

Отметим, что за минувшие сутки, 12 апреля, удалось эвакуировать 2 671 человека. Большинство из них – жители Запорожской области.

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