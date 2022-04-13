Міністерка Ірина Верещук розповіла, що 13 квітня в Україні не відкриють жодного гуманітарного коридору. Причиною цього стало те, що окупанти не припиняють обстріли та продовжують блокувати автобуси.

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Проводити евакуацію небезпечно

У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню,

– підкреслила Верещук.

Вона додала, що окупанти не лише ігнорують норми міжнародного гуманітарного права. Вони ще й не можуть контролювати своїх людей на місцях. Відтак, евакуювати людей в таких умовах просто небезпечно. Тож сьогодні українській владі довелося утриматися від відкриття гуманітарних коридорів.

Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори знову якнайшвидше відкрилися. Бережімо один одного та нашу Україну!,

– наголосила вона.

Зазначимо, що за минулу добу, 12 квітня, вдалося евакуювати 2 671 людину. Більшість із них – мешканці Запорізької області.

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