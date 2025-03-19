"Сегодня звонок, остальное – после": Зеленский прокомментировал предстоящий разговор с Трампом

Владимир Зеленский анонсировал, что проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств должны обсудить более детально следующие шаги по прекращению огня и завершению войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Зеленский снова будет разговаривать с Трампом

Во время анонсированного разговора президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп будут говорить о войне в Украине. Лидер государства не сообщил, о чем именно будет идти речь. Но он ожидает, что Трамп скажет ему, о чем говорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины на вопрос, что он хочет спросить у Дональда Трампа, ответил коротко: "Сегодня звонок, а все остальное после звонка".

К слову, Владимир Зеленский уже знает некоторые детали разговора Трампа и Путина, но будет говорить о них после личного разговора с президентом США.

У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд. И я считаю, что все правильно шло, чтобы не Россия, которая всегда не удовлетворена, когда что-то идет правильно,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Украина вовлечена во все дипломатические процессы, которые ее касаются. Он отметил, что украинская дипломатическая команда "первоклассная". Вместе с Украиной все привлеченные стороны будут пытаться вернуть переговоры о мире "на правильный путь".