Сегодня у него день рождения, – Ермак прокомментировал нападение на своего заместителя Жовкву

В ночь на 22 октября во двор заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова". Сам чиновник не пострадал и уже вернулся к работе.

Как заявил глава ОП Андрей Ермак, покушение на жизнь Жовквы произошло как раз в его день рождения.

Важно Во двор дома заместителя Ермака Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Ермак отметил, что, к счастью, Игорь и его семья не пострадали. А правоохранители оперативно задержали злоумышленника, причастного к покушению. Жовква уже дал показания следователям.

Спасибо правоохранителям за профессиональную работу. Надеюсь на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности. Сегодня он (Игорь Жовква – 24 канал) празднует свой день рождения,

– написал глава Офиса Президента.

Он добавил, что рад видеть Жовкву на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. В то же время Ермак констатировал, что, несмотря на угрозы, команда президента продолжит неустанно идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится, добавил глава ОП.

Кто был исполнителем покушения

Им оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он из поселка Косари Черкасской области. Злоумышленник сказал, что просто выполнял "заказ". За покушение на Жовкву ему пообещали 4 тысячи долларов.

Деньги он должен был получить после того, как информация о нападении на дом появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны.

Ранее на Киевщине неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Пострадал водитель чиновника. Правоохранители проводят расследование этого инцидента.



Полный текст публикации Андрея Ермака:

Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали.

Около 4 утра оперативники Нацполиции и СБУ задержали предполагаемого злоумышленника в Дарницком районе Киева. Спасибо правоохранителям за профессиональную работу. Надеюсь на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности. Сейчас Игорь дал показания следователям.

Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше.

Несмотря на угрозы команда президента продолжит неустанно идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится.