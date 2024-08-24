Отмечается, что посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Информацию о подготовке подтвердил официальный представитель страны.

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Обмен между Украиной и Россией

Официальный представитель ОАЭ сообщил, что Россия и Украина намерены провести обмен 115 пленными при посредничестве их страны. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку подробности еще не были обнародованы.

Отмечается, что это будет первый подобный обмен пленными между странами после начала операции украинских военных в Курской области 6 августа.

Российские СМИ написали, что в Россию уже вернули 115 военных, которых взяли в плен в Курской области. Зато Украина получила 115 военных ВСУ. Сообщается, что сейчас россияне находятся на территории Беларуси, после чего их направят на территорию страны-агрессора.

Важно! Владимир Зеленский уже подтвердил возвращение 115 пленных Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

Возвращение украинцев домой

Отметим, что ранее Владимир Зеленский назвал операцию на Курщине "самой большой инвестицией" в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Силы обороны уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Речь идет о сотнях российский военных, среди которых срочники.

Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что во время обмена особое внимание будет уделяться возвращению бойцов, которые защищали "Азовсталь", а также тяжелораненым, больным, женщинам, гражданским, крымским татарам,

Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 17 июля. Домой вернулись 95 украинских защитников.