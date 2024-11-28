"Сегодня в течение дня все возможно": Путин угрожает ударами "Орешником" по украинцам

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 28 ноября, уже второй раз угрожает ударами ракетами "Орешник" по "центрам принятия решений" в Киеве.

Российский диктатор еще утром заявил, что Генштаб и Минобороны России сейчас "подбирают цели" для нового удара ракетой "Арешник" и вот снова Путин заявил, что "ответ", то есть новая атака – готовится.

Смотрите также Неадекватный, – у Зеленского резко ответили на угрозы Путина ударить "Арешником"

Путин пугает "Орешником"

По словам Путина, что Россия может использовать "Арешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Мол, ответы на удары западным оружием по территории России будут всегда, их варианты будет выбирать Генштаб

"Для каждой цели в Украине у России будет свой ответ, из пушки по воробьям стрелять не будем", – поэтично заявил Путин.

Он добавил, что "Орешник" якобы поражает цели на 3 – 4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Более того, взялся хвастаться, что ракету можно сделать мощнее, но уже сейчас это оружие является точным.

А вот на уточняющий вопрос пропагандистов об ударах по центрам решений в Украине тот в конце концов заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

Что означают эти угрозы

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Александр Коваленко объяснил, что означают путинские угрозы. По его словам, диктатор просто "поднимает ставки".

Путин видит, что запугивание "Кедром", более известным в медиа как "Орешник", не срабатывают так, как ему бы хотелось. Поэтому он повышает информационную составляющую этих запугиваний словами о "центрах принятия решений",

– отметил Коваленко.

Поэтому, как отмечает руководитель ЦПИ, Путин делает ставку на информационное воздействие. Пытается посеять панику.

"Россия тактику с 2022 года не меняет тактику. Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста – усиление давления на страну-агрессора. Мир через силу", – добавил Коваленко.

К слову, Reuters со ссылкой на военных экспертов, проанализировал наполнение хваленой ракеты "Орешник" и похоже, что диктатору на самом деле нечем запугивать украинцев. Как отметили аналитики, несмотря на убеждение Путина, что "Арешник" – это новое гиперзвуковое оружие, эта ракета является не чем иным, как модификацией старых технологий, что уже давно применяются в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). То есть, миф о том, что ее не перехватывают современные системы ПВО, является ничем иным, как страшилками Кремля. Подробнее о "внутренностях" ракеты "Орешник" – читайте здесь.