Сегодня Львовскую область накроют грозы с градом: синоптики объявили І уровень опасности
Во Львове сегодня, 5 июля, прогнозируют сильные осадки. В области объявили повышенный уровень опасности.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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"По городу Львову: 5 августа утром и днем значительные дожди, грозы, град", – говорится в сообщении.
Ожидается, что непогода будет бушевать и на территории области.
"Утром и днем значительные дожди, грозы, местами град", – добавляют в гидрометцентре.
Непогоду на Львовщине ожидают 5 августа / Фото Львовский гидрометцентр
В Львовоблэнерго в свою очередь призвали жителей города соблюдать правила безопасности во время непогоды:
- закройте все двери и окна в доме;
- на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
- не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.
Также энергетики просят не приближаться к местам обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров, а отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом": сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.
Погода во Львове сегодня
По данным синоптиков, 5 августа погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение днем атмосферных фронтов с северо-запада.
Будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидаются значительные, но кратковременные дожди. Грозы, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура по области днем +19°...+24°, а во Львове столбики термометров в течение дня покажут +20°...+22°.
Повышение температуры во Львове ожидают со среды, 7 августа.