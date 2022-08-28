Оккупанты ощутят последствия, – Зеленский рассказал о совещании с сектором безопасности и обороны

Сегодня Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Совещание прошло в пятницу 28 августа. Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Кто присутствовал на совещании

На этом совещании были руководители ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур и направлений защиты нашего государства. Зеленский объяснил, что все вопросы, которые рассматривались во время совещания, важны. Однако они закрыты, поэтому их содержание нельзя разглашать.

Без ответа не останется ни один террорист

Хотя президент не может детализировать содержание совещания с представителями обороны и безопасности, он подчеркнул, что оккупанты ощутят его последствия на себе.

Все вопросы, которые мы рассматривали, важны, но закрыты. Детализовать я не могу, но оккупанты ощутят ее последствия в дальнейших действиях наших защитников. Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам: Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс. За всех они получат ответ,

– сказал Зеленский.

В этой же речи Владимир Зеленский сказал, что украинский флаг вернется на все украинские территории, которые захватила россия в Крыму, во все города Донбасса, Приазовья и на все районы, находящиеся под российской оккупацией – в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

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