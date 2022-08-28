Нарада відбулась у п'ятницю 28 серпня. Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Хто був присутній на нараді

На цій нараді були керівники ЗСУ, розвідки, СБУ, МВС та інших структур і напрямків захисту нашої держави. зеленський пояснив, що усі питання, які розглядалися під час наради – важливі. Проте вони закриті, тож їхній зміст не можна розголошувати.

Без відповіді не залишиться жоден терорист

Хоч президент не може деталізувати зміст наради з представниками оборони і безпеки, він наголосив, що окупанти відчують її наслідки на собі.

Всі питання, які ми розглядали, вони важливі, але закриті. Деталізувати я не можу, але окупанти відчують її наслідки в подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах: Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас. За всіх вони отримають відповідь,

– сказав Зеленський.

У цій же промові Володимир Зеленський сказав, що український прапор повернеться на усі українські території, які захопила росія: у Криму, у всі міста Донбасу, Приазовʼя та на усі райони, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині.

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