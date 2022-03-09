Сегодня защищают Украину более 400 добровольцев из Грузии: еще больше хотят к ним присоединиться

Добровольцы из разных стран мира приезжают в Украину, чтобы защищать нашу землю. Грузия – не исключение.

В настоящее время более 400 граждан Грузии защищают территорию Украины. Впрочем, еще больше желают присоединиться.

К теме Бывший министр обороны Грузии вступил к нам в ряды добровольцев

Украинцы должны знать, что на фоне предательской политики грузинского правительства более 400 граждан Грузии, большинство с военным опытом, очень достойно воюют в составе Украинских вооруженных сил. Гораздо больше собираются к ним присоединиться,

– заявил Михеил Саакашвили.

При Министерстве обороны создали спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины", в который вошли добровольцы из 52 стран мира. Число добровольцев-иностранцев уже превысило 20 тысяч.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Может заинтересовать – Украина против России: как давно идет военное противостояние "братских" народов: смотрите видео