Сегодняшнее заседание Ставки было расширено и детально, – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 21 февраля рассказал, что день начался с заседания Ставки. Оно было расширено и детально.

На заседании докладывали командующие самыми горячими направлениями. Главнокомандующий Залужный рассказал об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по позициям.

Кстати У нас есть своя "формула мира", – Зеленский отреагировал на "мирный план" Китая

Конечно, особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери,

– рассказал Зеленский.

Линия фронта – без изменений

Генерал Сырский доложил о Бахмутском и Лиманском направлениях, где идут йорстокие бои.

Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших защитников. В ход идут даже слезоточивые гранаты.

Однако Зеленский подчеркнул, несмотря на все давление россиян, линия фронта не изменилась. Президент поблагодарил за это всех наших бойцов.

Кроме того, заслушали доклады других командующих и руководителей сил обороны. Докладывали Наев и Москалев. По их направлениям – ситуация без существенных изменений.

Докладывали руководитель ГУР МО Буданов, внешняя разведка, Служба безопасности Украины, силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба, министр обороны и другие представители правительства.

Держим полное внимание каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага,

– заверил глава государства.

Хорошие результаты в энергетике

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о ситуации в энергетике и процессе восстановления энергосистемы после российских ударов. Зеленский сообщил, что есть хорошие новости и хорошие результаты. Это – добыча энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи.

На большинстве территории Украины обеспечены энергетические потребности людей и предприятий.

Визит премьера Италии.

Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. Эта страна принципиально и мощно поддерживает Украину в борьбе за независимость. В этот раз объявили новый пакет оборонной поддержки, включающий ПВО.

Президент сообщил о готовности Италии сотрудничать по реализации формулы мира. Также обсудили новые санкции против России.

Я благодарен всем итальянцам за историческую поддержку Украины на пути в Евросоюз. Когда мы получали кандидатство, позиция Италии дала очень важный импульс позиции всего Евросоюза.

– отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Это очень важный сигнал для нашего государства, поскольку президент Байден вчера был в Киеве, а сегодня – представители Конгресса.

Зверский обстрел Херсона

Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Зеленский отметил, что есть раненые и погибшие.

Он подчеркнул, что этот российский обстрел не имел и не мог иметь никаких военных целей. Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что с террором якобы стоит считаться.

"Я уверен, что мы поставим на место государство-террориста. Все вместе: украинцы и мир", – подытожил глава государства.

Видеобращение Зеленского за 21 февраля: смотрите видео