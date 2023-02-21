Сегодняшнее заседание Ставки было расширено и детально, – обращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский 21 февраля рассказал, что день начался с заседания Ставки. Оно было расширено и детально.
На заседании докладывали командующие самыми горячими направлениями. Главнокомандующий Залужный рассказал об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по позициям.
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Конечно, особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери,
– рассказал Зеленский.
Линия фронта – без изменений
- Генерал Сырский доложил о Бахмутском и Лиманском направлениях, где идут йорстокие бои.
- Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших защитников. В ход идут даже слезоточивые гранаты.
Однако Зеленский подчеркнул, несмотря на все давление россиян, линия фронта не изменилась. Президент поблагодарил за это всех наших бойцов.
Кроме того, заслушали доклады других командующих и руководителей сил обороны. Докладывали Наев и Москалев. По их направлениям – ситуация без существенных изменений.
Докладывали руководитель ГУР МО Буданов, внешняя разведка, Служба безопасности Украины, силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба, министр обороны и другие представители правительства.
Держим полное внимание каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага,
– заверил глава государства.
Хорошие результаты в энергетике
Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о ситуации в энергетике и процессе восстановления энергосистемы после российских ударов. Зеленский сообщил, что есть хорошие новости и хорошие результаты. Это – добыча энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи.
На большинстве территории Украины обеспечены энергетические потребности людей и предприятий.
Визит премьера Италии.
Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. Эта страна принципиально и мощно поддерживает Украину в борьбе за независимость. В этот раз объявили новый пакет оборонной поддержки, включающий ПВО.
Президент сообщил о готовности Италии сотрудничать по реализации формулы мира. Также обсудили новые санкции против России.
Я благодарен всем итальянцам за историческую поддержку Украины на пути в Евросоюз. Когда мы получали кандидатство, позиция Италии дала очень важный импульс позиции всего Евросоюза.
– отметил украинский лидер.
Кроме того, Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Это очень важный сигнал для нашего государства, поскольку президент Байден вчера был в Киеве, а сегодня – представители Конгресса.
Зверский обстрел Херсона
Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Зеленский отметил, что есть раненые и погибшие.
Он подчеркнул, что этот российский обстрел не имел и не мог иметь никаких военных целей. Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что с террором якобы стоит считаться.
"Я уверен, что мы поставим на место государство-террориста. Все вместе: украинцы и мир", – подытожил глава государства.
Видеобращение Зеленского за 21 февраля: смотрите видео