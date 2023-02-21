На засіданні доповідали командувачі найгарячіших напрямків. Головнокомандувач Залужний розповів про загальну фронтову ситуацію та ворожі ракетні удари по позиціях.

Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат,

– розповів Зеленський.

Лінія фронту – без змін

Генерал Сирський доповів про Бахмутський та Лиманський напрямки, де йдуть єорстокі бої.

Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших захисників. У хід ідуть навіть сльозогінні гранати.

Однак Зеленський наголосив, попри увесь тиск росіян, лінія фронту не змінилась. Президент подякував за це всім нашим бійцям.

Звернення Зеленського за 21 лютого: дивіться відео