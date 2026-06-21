"В Крыму уже начали воровать бензин": в Меджлисе рассказали о критической ситуации с топливом

В оккупированном Крыму топливный кризис обострился настолько, что бензин уже невозможно купить даже по талонам или QR-кодам. После ударов по мостам, перевозчикам и нефтехранилищам оккупационные власти пытались частично возобновить поставки, но новые атаки вновь ухудшили ситуацию.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала рассказал о том, что сейчас происходит с топливом на полуострове. По его словам, в Крыму уже появился черный рынок бензина, резко уменьшилось количество автомобилей на дорогах, а из-за дефицита оккупанты начали возбуждать дела против тех, кто перепродает или ворует топливо.

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Топливо исчезло даже после кратковременного восстановления поставок

Топливный кризис в оккупированном Крыму обострился после ударов по мостам, перевозчикам и нефтехранилищам. Оккупанты некоторое время пытались наладить поставки: несколько дней назад бензин снова появился на отдельных заправках, а людей через соцсети предупреждали, где именно можно попытаться его найти.

Бензин появлялся то в одном месте, то в другом — на некоторых заправках. Но после дополнительных атак со стороны Вооруженных Сил Украины ситуация еще больше ухудшилась,

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

После этого оккупационные власти уже фактически признали, что привычная продажа топлива прекращается. Об этом, по словам Бариева, говорил не только гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, но и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Они говорили о том, что сейчас продажи бензина вообще не будет,

– отметил Бариев.

Дефицит быстро перешел в теневую плоскость. На полуострове начал появляться черный рынок, цены на топливо резко выросли, а параллельно фиксируются уже и кражи бензина. Бариев сравнил это с концом 1980-х годов в Советском Союзе, когда топливо пытались выкачивать из баков автомобилей.

С одной стороны, началась перепродажа на черном рынке, и цена на бензин сильно выросла. А с другой стороны — уже начались кражи бензина,

– сказал он.

О масштабе проблемы свидетельствует и то, что на дорогах Крыма стало заметно меньше транспорта. Если раньше машин было много, то теперь их количество резко сократилось, ведь проблема с обеспечением топливом, по словам Бариева, стала для полуострова очень серьёзной.

Дефицит бьет и по сельскому хозяйству

Топливный кризис уже вынуждает оккупационные власти действовать не только через ограничение продаж, но и с помощью силовых методов.

Возбуждаются уголовные и административные дела в отношении тех, кто перепродает бензин, и против тех, кто пытается воровать бензин,

– отметил Бариев.

Отдельная проблема возникает с топливом для сельского хозяйства. Оккупанты пытаются максимально обеспечить эту сферу, ведь от неё зависит проведение посевных работ и дальнейшая поставка продуктов. Однако, по словам члена Меджлиса, даже это направление они не могут стабилизировать.

Что касается топлива на сельскохозяйственном уровне, то они максимально стараются обеспечить его, потому что здесь ведутся посевные работы и обеспечивается снабжение продуктами питания,

– пояснил он.

Проблема в том, что дефицит топлива в Крыму влияет не только на частные автомобили или работу заправок. Если оккупационные власти не могут нормально обеспечить аграрный сектор, это создает риски уже для более широких бытовых нужд на полуострове.

Это очень большая проблема, и они вообще не могут этого сделать,

– подчеркнул Бариев.

Поэтому топливный кризис постепенно выходит за пределы транспорта. Он затрагивает логистику, сельское хозяйство, продовольственное обеспечение и показывает, что оккупационная система всё труднее справляется с последствиями ударов по своей инфраструктуре.

Бариев рассказал, как удары по логистике обрушили на Крым дефицит топлива: смотрите видео