Сейчас главное – похоронить по-человечески погибших, – мэр Ирпеня
29 марта 2022 , 11:23Читати новину українською
Украинские военные освободили Ирпень под Киевом от российских захватчиков. Мэр назвал, что основного нужно сделать теперь.
Александр Маркушин говорит, что сначала нужно похоронить по-человечески погибших. Также отмечает, что в город пока возвращаться нельзя, сообщает 24 канал.
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Сейчас мы вывозим всех, кто был здесь во время оккупации. Нам нужно сделать здесь свою работу. Сейчас задача максимальная – похоронить погибших. Ибо эти ублюдки по нашим жителям стреляли,
– сказал он.
Маркушин добавил, что тела будут максимально искать и хоронить как следует.
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